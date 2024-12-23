Bombaladıkları evlerin demirlerini söküp satmışlar
Suriye'nin İdlib kentine bağlı Maarat el-Numan ilçesindeki tahribat havadan görüntülendi. Esad rejimi askerlerinin bombaladığı evlerin demirlerini söküp sattığı ortaya çıktı.
Suriye'nin İdlib kentine bağlı Maarat el-Numan ilçesi, 13 yıl süren iç savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Suriye'de savaşın ilk yıllarında rejim aleyhine protestoların merkezi haline gelen ve rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan ilçedeki büyük yıkım havadan görüntülendi.
Camilerin dahi bombalandığı ilçedeki evlerin demirlerinin de balyozlarla sökülüp Esad askerleri tarafından satıldığı öğrenilirken rejimden geriye kalan tanklar da bazı tamirciler tarafından tabela olarak kullanılıyor.
İlçede yaşayan İbrahim Al Mahmud, “Esad bizlere çok zulüm etti. Askerler, buralar bombalanınca ellerinde balyozlarla gelip demirleri söktü, pencereleri söktü. Demirleri hep sattılar. İnsanlar buraya dönecek ama bu inşaatı nasıl yapacaklar bilmiyoruz. Allah'a şükür Esad şimdi gitti, mutluyuz” dedi.
400 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR
Suriye'nin milli geliri (gayrisafi yurt içi hasıla - GSYİH) 2021 yılında 8,98 milyar dolar olarak tahmin edildi.
İç savaş öncesi 2010 yılı itibarıyla ülkenin GSYİH'si 61,39 milyar dolar düzeyindeydi.
Ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçenin 400 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.