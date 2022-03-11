Bombalanan hastaneden kurtulan hamile kadına ''yalancı'' iması!

RUS BAKAN LAVROV: MEŞRU BİR HEDEFTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında, saldırı sırasında hastanenin içinde hasta bulunmadığını ve hastanenin 'aşırılık yanlıları' tarafından ele geçirildiği için hastanenin 'meşru bir hedef' olduğunu iddia etti. Olay yerindeki görüntüler ve videolar, ağır hasarlı hastaneden yaralı olarak çıkarılan birkaç hamile kadını gösteriyor. Ukrayna, saldırıda altı yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere üç kişinin öldüğünü, hastane personeli dahil 17 kişinin de yaralandığını söyledi.