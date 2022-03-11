Bombalanan hastaneden kurtulan hamile kadına ''yalancı'' iması!
Rusya, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırıdan sağ kurtulan hamile bir kadının, makyajla kendisine yaralı süsü verdiğini iddia etti.
İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, Rusya'nın Londra büyükelçiliği tarafından Çarşamba akşamı Mariupol doğum hastanesinden kanlar içinde ayrılan bir hastayı, 'güzellik blogcusu Marianna' olarak tanımlayan tweet'i kınadı.
Twitter'ın "topluluk yönergelerini" ihlal ettiği için silinen tweet, blog yazarının fotoğrafının "propagandacı" olduğunu öne sürdüğü bir Associated Press muhabiri tarafından çekildiğini söylüyordu.
RUS BAKAN LAVROV: MEŞRU BİR HEDEFTİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında, saldırı sırasında hastanenin içinde hasta bulunmadığını ve hastanenin 'aşırılık yanlıları' tarafından ele geçirildiği için hastanenin 'meşru bir hedef' olduğunu iddia etti. Olay yerindeki görüntüler ve videolar, ağır hasarlı hastaneden yaralı olarak çıkarılan birkaç hamile kadını gösteriyor. Ukrayna, saldırıda altı yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere üç kişinin öldüğünü, hastane personeli dahil 17 kişinin de yaralandığını söyledi.
'ASLA SALDIRMADIK'
Aynı basın toplantısında Lavrov, Rusya'nın 'Ukrayna'ya asla saldırmadığını' savundu ve hastane saldırısına yönelik uluslararası tepkileri 'zavallıca' olarak nitelendirdi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, bombalamayı "savaş suçu" olarak nitelendirirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson "ahlaksız" ifadesini kullandı. Lavrov, son 48 saat içinde Kremlin'den gelen ve Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararını haklı çıkarmayı ve aynı zamanda Rusya'nın çatışmayı kışkırtan rolünü en aza indirmeye veya gizlemeye yönelik bir dizi dezenformasyonun ortasında konuştu.