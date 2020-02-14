Bombaların yağdığı İdlib'de zorluklarla dolu yaşam

REJİM HER TÜRLÜ SALDIRIYI BAŞLATTI

Rejim, karşıtı olan sivillerin ve muhaliflerin bir arada olduğu tek kent merkezi olan İdlib’i de ele geçirmek için karadan ve havadan saldırı başlattı ve 4 milyon insanın bulunduğu kent, tehdit altına girdi. Büyük endişe taşıyan siviller de İdlib kırsalındaki bölgelerden zorunlu olarak göç ederek kent merkezi veya Türkiye sınırına yönelmeye başladı. Rusya ve İran desteğini alan aynı zamanda yabancı savaşçılar ile de ilerlemeyi amaçlayan Esed rejimi, bombardıman ile göçe zorladığı sivillerin terk etmek zorunda kaldığı bölgelere yerleşmeye başladı. Türkiye’nin bu süreçte bombardımanın durmasına yönelik yaptığı girişimler ile varılan mutabakatlar sonucu durdurulan saldırılar ise zaman içerisinde yeniden gerçekleştirildi. Mutabakat kurallarını ihlal eden rejim ve destekçileri bu yıl başından itibaren yoğunlaştırdığı saldırılar ile İdlib’in dışında M4 ve M5 otoyollarının kesiştiği nokta olan Serakib’i ele geçirdi. Serakib’in ele geçirilmesinin ardından saldırılarını yoğunlaştıran rejim, bu sırada burada Astana mutabakatı kapsamında gözlem noktalarına tahkimat yapan TSK konvoyuna yönelik hain saldırı düzenledi. Bu saldırıya TSK’nın misillemesinin ardından rejim güçlerine ağır darbe indirilirken, Suriye Milli Ordusu askerleri de düzenlediği operasyonlar ile bazı köyleri rejimden geri almayı başardı.