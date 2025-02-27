Bombalı saldırın şüphelisi tam 43 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

Campbell’in, Coffman kimliğiyle yıllar boyunca Sosyal Güvenlik yardımı aldığı ve toplamda 140 bin dolar tutarında ödeme aldığı bildirildi. Yetkililer, 2019 yılında New Mexico’da Campbell’in Coffman adına yaptığı ehliyet yenileme başvurusunun, Ulusal Pasaport Merkezi’nin sahtecilik tespit birimi tarafından fark edilerek soruşturmanın başlatılmasına yol açtığını aktardı. 2024 yılında ise Diplomatik Güvenlik ajanlarının Coffman’ın ölüm kaydını tespit etmesi üzerine, kimliğin yasa dışı kullanıldığına dair şüpheler güçlendi.

Geçen hafta FBI, Sosyal Güvenlik İdaresi ajanları, Gümrük ve Sınır Koruma birimleri ile Otero İlçe Şerif Ofisi ekiplerinin katılımıyla New Mexico’nun güneyindeki 44 dönümlük bir araziye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Campbell’in parmak izi incelemeleri sonucunda gerçek kimliği doğrulandı. Yetkililer, Campbell’in 1982 yılındaki suçlamalarına ek olarak, sahte pasaport kullanımı nedeniyle de suçlandığını belirtti. Federal mahkemede görülen duruşmada Campbell’in kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.

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