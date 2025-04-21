Borç kavgasında bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi
Artık neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü Türkiye'de bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi. İstanbul Zeytinburnu'nda işlenen cinayette 63 yaşındaki şahıs, tartıştığı 44 yaşındaki eşini öldürüp, intihar etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü F.D. ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi H.D. arasında tartışma yaşandı.
Çıkan tartışma sonrasında F.D., evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.
Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren F.D.'in kızı L.D. (25) ve kardeşi G.D.'in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve H.D.'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili Dürçek çiftinin hayatını kaybettiği evde inceleme yaptı. H.D.'in vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan F.D.'in kızı L.D. ve kardeşi G.D. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.