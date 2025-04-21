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Borç kavgasında bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi

Artık neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü Türkiye'de bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi. İstanbul Zeytinburnu'nda işlenen cinayette 63 yaşındaki şahıs, tartıştığı 44 yaşındaki eşini öldürüp, intihar etti.

Kaynak: DHA
Borç kavgasında bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü F.D. ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi H.D. arasında tartışma yaşandı.

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Borç kavgasında bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi - Resim: 2

Çıkan tartışma sonrasında F.D., evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

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Borç kavgasında bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi - Resim: 3


Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren F.D.'in kızı L.D. (25) ve kardeşi G.D.'in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve H.D.'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Borç kavgasında bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi - Resim: 4

Polis olayla ilgili Dürçek çiftinin hayatını kaybettiği evde inceleme yaptı. H.D.'in vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan F.D.'in kızı L.D. ve kardeşi G.D. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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