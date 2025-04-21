Borç kavgasında bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi



Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren F.D.'in kızı L.D. (25) ve kardeşi G.D.'in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve H.D.'in hayatını kaybettiği belirlendi.