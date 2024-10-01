Borç yapılandırmada ''tarih'' karmaşası: Düzenleme hangi borçları kapsıyor?

Kredi kartı ile ilgili maddede de "karar tarihi" ibaresi yer aldı.

Buna göre kullanılan bir kredi kartının asgari ödemesinin 26 Eylül'e kadar ödenememiş olması gerekecek.

Yapılandırma sadece 26 Eylül'den önce asgari ödemesi yapılmayan kredi kartı için yapılabilecek.

Birden fazla kredi kartı kullanımında toplam borç yapılandırma kapsamında olmayacak.