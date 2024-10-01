Borç yapılandırmada ''tarih'' karmaşası: Düzenleme hangi borçları kapsıyor?
Kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararda tarih detayı kafaları karıştırdı. İşte borç yapılandırmaya ilişkin merak edilenler...
Kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin karar 26 Eylül'de yayımlandı.
Yapılandırmadaki tarih detayı ise kafa karışıklığına yol açtı.
HANGİ KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILABİLECEK?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) karar metninde yapılandırma için kritik tarih 26 Eylül olarak belirlendi.
BDDK metnine göre karar tarihinden önce kullandırılan krediler yapılandırılabilecek.
Karar tarihi itibarıyla anapara veya faiz ödemelerinin tahsilinin 30 günden fazla gecikmiş olması gerecek.
Yani 26 Eylül tarihinden önce gecikmeye düşmüş krediler yapılandırma kapsamında olacak.
Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek.
Kredi kartı ile ilgili maddede de "karar tarihi" ibaresi yer aldı.
Buna göre kullanılan bir kredi kartının asgari ödemesinin 26 Eylül'e kadar ödenememiş olması gerekecek.
Yapılandırma sadece 26 Eylül'den önce asgari ödemesi yapılmayan kredi kartı için yapılabilecek.
Birden fazla kredi kartı kullanımında toplam borç yapılandırma kapsamında olmayacak.
26 EYLÜL SONRASI YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MI?
BDDK, ilgili kararında borç yapılandırması için milat tarihi 26 Eylül olarak belirledi.
Bu tarihten sonraki borçların yapılandırma kapsamında olup olmayacağı henüz bilinmiyor.