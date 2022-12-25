Borcu olan emeklilere borç kapatma kredisi!
Türkiye'de artık borcu borçla kapatmak da "müjde" oldu! Özel bankalar 2022 yılının son günlerinde borcu olan emekliler için "borç kapatma kredisi" imkanı başlattı. İşte bankaların emeklilere özel borç kapatma kredisi faiz oranları...
Emeklilerin çektiği kredileri geri öderken zorlanması durumunda kredi imkanı sağlayan kamu bankalarına artık özel bankaların da katılacağı öğrenildi.
ING, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, QNB, Akbank, Garanti gibi bankalara borcu olan ve ödemekte zorluk çeken emekliler için borç kapatma kredisi kampanyası başlattı.
Emekliler için verilen bu fırsattan tüm emekli vatandaşlar yararlanabilecek. Bu sayede borçlarını kapatarak tek bir bankaya borç ödeyerek biraz nebze rahatlama fırsatı bulabilecek.
Sadece emekliye özel olan bu fırsat için emekli olan vatandaşlar bir çok farklı şekilde kredi başvurusunda bulunabilir.
İlgili bankaya giderek müşteri temsilcisinden form alarak gerekli alanları eksiksiz bir biçimde doldurarak başvuruda bulunabileceği gibi, online bankacılık üzerinden emekliye özel kredi kampanyasıyla da başvuru yapılabilir.
Online bankacılık üzerinden ilgili bankanın uygulamasında 'emekli' araması yapıp açılan bağlantı altında yer alan emeklilere özel banka kredisi seçeneğini seçerek hızlıca kredi başvurusunda bulunmak mümkün.
İşte bankaların borç kapatma kredisi faiz oranları...
( Not: Bankalar alfabetik olarak sıralanmıştır )
Akbank Borç Kapatma Kredisi: Yüzde 2,26 faiz, 446 TL aylık ödeme, 16 bin 114 TL toplam kredi