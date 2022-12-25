Borcu olan emeklilere borç kapatma kredisi!

Emekliler için verilen bu fırsattan tüm emekli vatandaşlar yararlanabilecek. Bu sayede borçlarını kapatarak tek bir bankaya borç ödeyerek biraz nebze rahatlama fırsatı bulabilecek.

Sadece emekliye özel olan bu fırsat için emekli olan vatandaşlar bir çok farklı şekilde kredi başvurusunda bulunabilir.