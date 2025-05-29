'Borcunu sileceğiz' deyip tuzağa düşürdüler, alıkoyup işkence yaptılar... Kabus bununla da bitmedi!
İstanbul'da 33 yaşındaki bir kişi bankaya olan borcuyla ilgili olarak kendisine ulaşan dolandırıcıların ağına düştü. Talihsiz vatandaşı "borcunu sileceğiz" diyerek tuzağa çeken dolandırıcılar ardından talihsiz vatandaşı alıkoyup işkence ettiler. Ancak şehir eşkıyalarının yaşattığı kabus bununla da sınırlı kalmadı...
Olay, 20 Şubat Perşembe günü 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası R.İ., bir süre önce iflas etti ve bankaya 772 bin lira borçlandı. Bu durumu öğrenen ‘Japon’ lakaplı kişi, 16 Şubat’ta mesajlaşma uygulaması üzerinden R.İ.’yi arayarak borcunu kapatabileceğini söyledi. Karşılığında kendisine teklif edilen 100 bin lirayı vermeyi kabul eden R.İ., 3 gün sonra Beyoğlu’ndaki buluşma adresine gitti. Burada kendisini karşılayan bir kişi, R.İ.'yi içeri alarak arkasından kapıyı kilitledi.
Bir süre sonra içeri giren 4 kişi R.İ.'yi sopayla darbetti. İçlerinden başka bir şüpheli ise, elindeki bıçağı R.İ.’nin boğazına dayayıp cep telefonunu gasbetti. Telefonu aldıktan sonra tehditlere devam eden şüpheliler, R.İ.’ye 200 bin lira göndermesini söyledi. Telefon ve banka şifrelerini şüphelilere vermek zorunda kalan R.İ.’nin, elleri ve ayakları bağlandı ağzı bantlandı. R.İ.’nin hesabında para olmadığı için şüpheliler istediklerini alamadı.
İki gün boyunca tutulduğu yerde darbedilen R.İ.’ye 10 bin lira vermesi karşılığında serbest bırakılması teklif edildi. R.İ.’nin bunu kabul etmesi üzerine elleri çözülerek cep telefonu kendisine verildi. Eşine mesajlaşma uygulaması üzerinden ulaşan R.İ., şüphelilere 'Hesap numarası göndereceğim' diyerek eşine 'Beni kaçırdılar, bu adrese polis gönder' yazıp konum atarak mesajları kendi telefonundan sildi. Bunun üzerine polisi arayan R.İ.’nin eşi Aslıhan İ. (31), eşinin rehin alındığını ve parayı getirmezse öldürüleceğini belirtip ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, R.İ.’nin alıkonulduğu otele baskın düzenledi. Elleri ve ayakları bağlı olan R.İ., polis tarafından kurtarıldı. R.İ.'yi otelde alıkoyan 4 şüpheli ise yakalandı. Gözaltına alınan Şehmus G. (60), Veysel T. (18), Onur O. (24) ve E.T. (17), emniyete götürüldü. Otelde yapılan aramada R.İ.’nin cep telefonu ele geçirildi.