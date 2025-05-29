'Borcunu sileceğiz' deyip tuzağa düşürdüler, alıkoyup işkence yaptılar... Kabus bununla da bitmedi!

Olay, 20 Şubat Perşembe günü 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası R.İ., bir süre önce iflas etti ve bankaya 772 bin lira borçlandı. Bu durumu öğrenen ‘Japon’ lakaplı kişi, 16 Şubat’ta mesajlaşma uygulaması üzerinden R.İ.’yi arayarak borcunu kapatabileceğini söyledi. Karşılığında kendisine teklif edilen 100 bin lirayı vermeyi kabul eden R.İ., 3 gün sonra Beyoğlu’ndaki buluşma adresine gitti. Burada kendisini karşılayan bir kişi, R.İ.'yi içeri alarak arkasından kapıyı kilitledi.