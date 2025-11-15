Börekçide dehşet! Eski sevgilisini başından vurarak öldürdü

Dışarı çıkan F.K., caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Y.B.’un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.