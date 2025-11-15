Börekçide dehşet! Eski sevgilisini başından vurarak öldürdü
Bursa'da börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla başından vurulan 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Aynı silahla kendini başından vuran saldırgan, kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen F.K. (40), bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Y.B.’yi (40) tabancayla başından vurdu.
Dışarı çıkan F.K., caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Y.B.’un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
SALDIRGAN DA ÖLDÜ
İntihara kalkışan F.K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TAKİP EDİYORMUŞ
F.K.'nin sabah işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Y.B. börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.