Borsa, altın, döviz... En çok kazandıranlar belli oldu

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,47 azalışla 2 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,52 düşüşle 20 bin 10 liraya indi.

Geçen hafta sonu 4 bin 966 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,46 azalarak 4 bin 943 liraya geriledi.