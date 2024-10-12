Borsa, döviz, altın... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.
Kaynak: AA
Bu hafta yatırım araçlarının performansları belli oldu.
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BIST 100 endeksi, en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.195,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,56 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 924 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 yükselişle 20 bin 10 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 5 bin 17 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,06 artarak 5 bin 20 liraya yükseldi.
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Bu hafta ABD doları yüzde 0,09 değer kazanarak 34,2830 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,28 azalışla 37,5140 liraya indi.
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