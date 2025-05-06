Borsa İstanbul'da yabancı hakimiyeti el değiştirdi
Yatırımcı İlişkileri Derneği 2025’in ilk çeyreğine ilişkin Borsa Trendleri Raporu'nu yayınladı. TÜYİD'in yayınladığı raporda Borsa İstanbul'daki yabancı hakimiyetinin ABD'den Katar'a geçtiği görüldü...
Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), Borsa Trendleri Raporu'na göre 2024 sonu itibarıyla 552 olan BIST TÜM’de işlem gören şirket sayısının 2025 yılının ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak Hizmetler, Mali ve Sınai endekslerinde gerçekleşen 11 şirketin halka arzı sonrasında 563’e yükseldiği belirtildi. 2025’in ilk çeyreğinde BIST TÜM’ün işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %11, ABD doları bazında %24 gerileme gösterdiği aktarılan raporda, 2024’ün dördüncü çeyreğine kıyasla ise TL bazında %25, ABD doları bazında ise %20 artış yaşandığı bildirildi.
Raporda, Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısının 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2 azalış göstererek 6,6 milyon kişi olarak gerçekleştiği paylaşıldı. Bu sayı ise yatırımcı sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında gerileme gösterdiğine işaret etti. Yıllık bazda bakıldığında ise yerli yatırımcı sayısının %20, yabancı yatırımcı sayısının ise %5 azalış kaydettiği görüldü. 2025 yılı içerisinde yabancı yatırımcı sayısında yıllık bazda en fazla azalış 3.853 yatırımcı ile BIST Teknoloji endeksinde görülürken, en fazla artış 1.521 yatırımcı ile BIST Sürdürülebilirlik endeksinde tespit edildi.
Bu yatırımcıların portföy alımları değerlendirildiğinde ise 2024 yılı genelinde Borsa İstanbul’da 2,978 milyar dolar net satış yapan yatırımcıların 2025’in ilk çeyreği itibarıyla 381 milyon dolar tutarında net alış yaptığı ortaya çıktı.
İlgili raporda Borsa İstanbul’da işlem gören hisselere ilişkin yabancı yatırımcıların portföy dağılımlarına da yer verildi. TÜYİD’in hazırladığı rapora göre Katar, toplam 14,3 milyar dolarlık portföy değeri ile Borsa İstanbul’daki en yüksek paya sahip ülke oldu. Katar’ı ise payı %20’ye gerileyen Amerika Birleşik Devletleri izledi. 2024 yılı sonunda portföy değeri büyüklüğünde ilk sırayı %22’lik pay ile ABD alırken, ikinci sırada %20’lik payla Katar, üçüncü sırada %12’lik payla İspanya yer almıştı.