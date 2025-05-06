Borsa İstanbul'da yabancı hakimiyeti el değiştirdi

Raporda, Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısının 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2 azalış göstererek 6,6 milyon kişi olarak gerçekleştiği paylaşıldı. Bu sayı ise yatırımcı sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında gerileme gösterdiğine işaret etti. Yıllık bazda bakıldığında ise yerli yatırımcı sayısının %20, yabancı yatırımcı sayısının ise %5 azalış kaydettiği görüldü. 2025 yılı içerisinde yabancı yatırımcı sayısında yıllık bazda en fazla azalış 3.853 yatırımcı ile BIST Teknoloji endeksinde görülürken, en fazla artış 1.521 yatırımcı ile BIST Sürdürülebilirlik endeksinde tespit edildi.