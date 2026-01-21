Boş otobüste yer kavgası şoku: Yolcuyu dövüp, ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdı
Bursa'da belediye otobüsünde bir kişi, boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı başka yolcuyu feci şekilde darbetti. Saldırganın ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde meydana geldi.
Dtobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darbetmeye başladı. Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı.
"KOMUTANIMI ÇAĞIRIN"
Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, “Komutanımı çağırın” diyerek bağırdı. Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)
