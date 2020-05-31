Sokaklar 65 yaş üzeri vatandaşlara kaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4. kez verilen izinle sokağa çıktı. 14.00'da başlayan izinle 6 saatliğine sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kimi parklarda kimi ise sahilde yürüyüş yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkma izni başladı.
Son kabine toplantısında yapılan değerlendirmede 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kısıtlamanın devam etmesi kararı alınmıştı.