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  3. 31 Mayıs 2020 17:31

Sokaklar 65 yaş üzeri vatandaşlara kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4. kez verilen izinle sokağa çıktı. 14.00'da başlayan izinle 6 saatliğine sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kimi parklarda kimi ise sahilde yürüyüş yaptı.

Sokaklar 65 yaş üzeri vatandaşlara kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkma izni başladı. 

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Sokaklar 65 yaş üzeri vatandaşlara kaldı

Saat 20.00'a kadar izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yine park ve bahçelere akın etti. 

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Sokaklar 65 yaş üzeri vatandaşlara kaldı

Son kabine toplantısında yapılan değerlendirmede 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kısıtlamanın devam etmesi kararı alınmıştı. 

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Sokaklar 65 yaş üzeri vatandaşlara kaldı

Kısıtlaması devam eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların 14.00 ve 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni başladı. 

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