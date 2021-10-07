Boşandıktan sonra kadınlara küsüp şişme bebeklerden kendine harem kurdu
Dean Bevan isimli adam, boşandıktan sonra kendisine 12 şişme bebek alıp onlarla yaşamaya başladı.
60 yaşındaki Dean Bevan, eşinden boşanıp, akıl sağlığı hemşireliği görevinden emekli olduğundan beri kendisini yalnız hissetmediğini söylüyor.
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Çocukluğundan bu yana bilim kurgu filmlerine düşkün olduğunu ifade eden Dean izlediği Humans dizisinden sonra, "Sarah" adında bir şişme bebek sipariş ediyor ve o günden sonra hayatı ilginç bir hal alıyor.
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Emekli hemşir, bu durumu yıllar içinde bir koleksiyona dönüştürdü.
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Dean, 12 bebeğine iç çamaşırları ve elbiseler satın alıyor, doğum günlerini kutluyor, makyajlarını yapıyor, güzelce giydirip ve yatağını paylaşıyor.
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