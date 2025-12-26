Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti
Karaman'da boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini boğarak öldüren koca intihar etti.
Kaynak: İHA
Olay, gece saat 23.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatma Ç.'dan (22) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi M.Ç.'nın (24) evine gitti.
İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda, M.Ç.’nın karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar ettiği belirlendi.
Olayı duyarak gelen Fatma Ç.’nın annesi kızının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi.
