Boşanma aşamasındaki 2 çocuk sahibi karı koca yangın çıkan evde ölü bulundu
Karabük'te boşanma aşamasında oldukları öğrenilen bir çift yangın çıkan evlerinde ölü olarak bulundu. Çiftin çocuklarının ise olay anında evde olmadığı ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Karabük'te M.D. (41) ve boşanma aşamasında olduğu eşi S.D. (42), evde çıkan yangında ölü bulundu.
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Yangının cezaevinden izinli çıkarak eve gelen M.D. tarafından çıkarıldığı ihtimali değerlendiriliyor.
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Olay, saat 17.30 sıralarında Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 132’nci Sokak’ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın 4’üncü katında çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak eve girdi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri söndürürken, duman da tahliye edildi.
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