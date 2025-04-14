Boşanma aşamasındaki bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi
Afyonkarahisar'da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, Afyonkarahisar'da kent merkezi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu öne sürülen karısı Ş.K. ile sokak ortasında tartıştı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., karısı Ş.K.'a tabancayla ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
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Silah sesleri üzerine çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen ekipler silahla yaralanan karı kocayı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
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