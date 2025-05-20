Boşanma aşamasındaki cani, kadının babasına ve kız kardeşine kezzapla saldırdı

Ayşe K., "Kendisine beni bu şekilde sürekli tehdit etmektedir. Onun yüzünden doğru dürüst işe gidip gelemiyorum. Bir yere çıkamıyorum, bu adam benim başıma bela olmuş şekilde kurtulamıyorum. Ben bundan boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Bu şekilde bana bir zarar vermeden ondan kurtulmak istiyorum. Ben öldükten sonra kimsenin benim için bir şey yapmasını istemiyorum. Ben bu adamdan şu an kurtulmak istiyorum. Yoksa bu insandan ciddi zararlar göreceğim" diye konuştu. Poliste daha önceden 19 suç kaydı bulunan Hakan K. Sultanbeyli Fatih mahallesinde boş bir inşaatta yaşamına son vermek istedi.Hakan K. burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliğine teslim edildi. Hakan K. 19 Mayıs Pazar günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)