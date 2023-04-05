Boşanma aşamasındaki eş cinayeti: Sokak ortasında katletti!

DHA'nın haberine göre olay, saat 19.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'da bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Y.G., bir süre önce memleketi Konya'ya geldi.