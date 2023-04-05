Boşanma aşamasındaki eş cinayeti: Sokak ortasında katletti!
Türkiye yeni güne yine kan donduran bir kadın cinayeti ile uyandı. Konya'da bir kadın çocuğunun gözü önünde ve sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi olacak cani tarafından katledildi...
Konya'da E.G. (33), boşanma aşamasındaki eşi Y.G. (33) tarafından sokak ortasında çocuğunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
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DHA'nın haberine göre olay, saat 19.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'da bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Y.G., bir süre önce memleketi Konya'ya geldi.
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Y.G., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.G.'ye çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tabancayla ateş etti.
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Kanlar içinde kalan E.G. yığılırken, Y.G. ise annesinin yanındaki çocuğunu, otomobile bindirip hızla olay yerinden kaçtı.
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