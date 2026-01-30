Boşanma aşamasındaki eş olacak caniden görülmemiş şiddet

Yetkililere çağrıda bulunan C.O., “Burada konuşuyoruz ama sesimiz kimseye ulaşmıyor. Bu evin içinde yaşadıklarımızı kimse bilmiyor. Ben öldükten sonra değil, hayattayken yardım istiyorum. Devlet büyüklerimiz bana ölmeden sahip çıksın. Sürekli korku içinde yaşıyoruz. Eve geldiğinde, videoda da görüldüğü gibi çocuklarım dehşet içinde bağırıyor. Kendimizi savunamadık, ona ‘dur’ diyemedik. Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği var. Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun. Yetkililerden, bize bu korkuyu yaşatan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın, hiçbir kadın mağdur edilmesin” dedi.