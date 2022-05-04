Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti

Konya'nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta oturan ve dünür olan iki ailel arasında geçtiğimiz gün, boşanma nedeniyle iki kez kavga çıktı. Kavgada iki taraf birbirine taş fırlattı. Polisin müdahalesiyle kavga sona erdi.