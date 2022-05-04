Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti
Konya'da aynı mahallede oturan 2 dünür aile arasında, boşanma nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Özel harekat müdahale etti.
Konya'nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta oturan ve dünür olan iki ailel arasında geçtiğimiz gün, boşanma nedeniyle iki kez kavga çıktı. Kavgada iki taraf birbirine taş fırlattı. Polisin müdahalesiyle kavga sona erdi.
Aynı aileler arasında bugün saat 17.00 sıralarında yeniden kavga çıktı. Bu kez iki ailenin, aynı sokakta oturan diğer yakınlarının da kavgaya karışmasıyla kavga mahalle kavgasına dönüştü.
İki taraf birbirlerine yine taş fırlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı.
Tüfekten çıkan saçmalar 1'i çocuk, 1'i kadın 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.