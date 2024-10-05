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Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı

Bosna Hersek’in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 18 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA , DHA, İHA
Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı - Resim: 1

Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 18 kişi yaşamını yitirdi. 

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Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı - Resim: 2

Bosna Hersek Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, can kayıplarının yaşandığı sellerdeki arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerin dahil olduğu duyuruldu.

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Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı - Resim: 3

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerini gece saatlerinde vuran şiddetli sağanak, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri ve yollar kapandı, evler elektriksiz kaldı. 

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Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı - Resim: 4

Bosna Hersek Federasyonu Entitesi Başbakanı Nermin Niksic, durumun oldukça ciddi olduğunu ve çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığını açıkladı.

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