''Bostan Baba'' uyuşturucu üreticisi çıktı
İstanbul Sarıyer'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle ''Bostan Baba'' olarak tanınan ve pek çok ünlü ismin ziyaret ettiği A.T.A.'nın uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül- 12 Ekim tarihleri arasında çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri 12 Ekim Cumartesi günü söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde yakalanarak gözaltına alınan Ö.A. ve Y.D. uyuşturucu maddeyi Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin ettiklerini söyledi. Şüphelilerin verdiği adrese basın yapıldı.
ORGANİK BOSTAN UYUŞTURUCU TARLASI ÇIKTI
Yapılan operasyonda, uzunlukları yaklaşık 2 metreyi bulan 8 hint keneviri kökü ele geçirildi. Ele geçirilen hint kenevirinin yaklaşık 13 kilo olduğu öğrenildi. Operasyonda ayrıca, çok sayıda uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi.
ÜNLÜLERİN BOSTAN BABASI
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bostanın, kamuoyunda 'Bostan Baba' olarak bilinen ve birçok ünlü ismin ziyaret ederek destek verdiği A.T.A.'ya ait olduğu öğrenildi.