Boya ve metal kaplama tesisinde korkutan yangın

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin 34 araç ve 95 personel ile müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.