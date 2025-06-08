Boya ve metal kaplama tesisinde korkutan yangın
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boya ve metal kaplama tesisinde çıkan yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.
Kaynak: DHA
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir boya ve metal kaplama tesisinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bakım sırasında çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tesisi sardı.
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İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin 34 araç ve 95 personel ile müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.
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2 bin 400 metrekare kapalı alanda bulunan tesis, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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