Böyle giderse Eğirdir Gölü'nden geriye bir şey kalmayacak

YÜKSEK YAPILI SU BİTKİLERİ ARTIYOR Göldeki kuruma ve kirlilik göstergelerinden birinin de gölün tamamen bitkilerle kaplanması olduğunu söyleyen Dr. Kesici, "Gölde aşırı bitki artışı söz konusu. Bu da çok tehlikeli bir durum. Zaten gölün temel sorunlarından bir tanesi, su seviyesinin azalmasıyla birlikte buharlaşmanın da giderek artması. Artan sıcaklıklarla güneş ışınları gölün dip kısmına etki ederek, çok aşırı yüksek yapılı su bitkilerinin artırıyor. Bu aynı zamanda gölün kurumasına neden olan etmenlerin başında gelmektedir. Çünkü bu bitkiler daha fazla su tüketmektedir" dedi.