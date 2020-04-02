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  3. 02 Nisan 2020 10:08

Koronavirüse karşı sıradışı öneri: Şık giyin, makyaj yap, eşini rahatsız etme

Yeni tip koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasıyla çoğu ülke sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. Ancak bazı ülkelerin aldığı önlemler oldukça dikkat çekici...

Koronavirüse karşı sıradışı öneri: Şık giyin, makyaj yap, eşini rahatsız etme

1) Panama
Bine yakın koronavirüs vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesi Panama, cinsiyete dayalı birtakım önlemler almaya karar verdi.

Çarşamba gününden itibaren kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler. Pazar günleri kimse dışarı çıkamayacak.

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Koronavirüse karşı sıradışı öneri: Şık giyin, makyaj yap, eşini rahatsız etme

2) Kolombiya
Kolombiya'nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor.

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Koronavirüse karşı sıradışı öneri: Şık giyin, makyaj yap, eşini rahatsız etme

Örnek vermek gerekirse Barrancabermeja kasabasında yaşayan kişilerden kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor.

Bolivya'da da benzer bir uygulama var.

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Koronavirüse karşı sıradışı öneri: Şık giyin, makyaj yap, eşini rahatsız etme

3) Sırbistan
Sırbistan hükümeti köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20:00 ve 21:00 arasına kısıtlamıştı.

Ancak köpek sahiplerinin bu durumu protesto etmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı.

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