Koronavirüse karşı sıradışı öneri: Şık giyin, makyaj yap, eşini rahatsız etme
Yeni tip koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasıyla çoğu ülke sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. Ancak bazı ülkelerin aldığı önlemler oldukça dikkat çekici...
1) Panama
Bine yakın koronavirüs vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesi Panama, cinsiyete dayalı birtakım önlemler almaya karar verdi.
Çarşamba gününden itibaren kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler. Pazar günleri kimse dışarı çıkamayacak.
2) Kolombiya
Kolombiya'nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor.
Örnek vermek gerekirse Barrancabermeja kasabasında yaşayan kişilerden kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor.
Bolivya'da da benzer bir uygulama var.