Böyle olur Karadenizlinin mezarı !

Duman Mahallesi Muhtarı Mevlüt Dikili, halk arasında ‘pancar’ olarak adlandırılan karalahananın Karadeniz’in en iyi mahsullerinden birisi olduğunu hatırlatarak, yöre de her türlü yemeğinin yapıldığını söyledi. Mezarın üzerine bir şey ekilmesi konusunu bir hocaya danıştığını da aktaran Muhtar Dikili, “Hoca bana, mezarın üzerinde yeşil bir madde olursa, vefat eden kişiye faydalı olduğunu söyledi” dedi.



