Böyle şaka olmaz olsun! Havai fişekli maganda ortalığı birbirine kattı
Diyarbakır Kayapınar’da havai fişekleri arkadaşlarının üzerine doğru peş peşe ateşleyen motosiklet sürücüsü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.
Kaynak: DHA
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı’nda yaşanan olay, "bu kadarına da pes" dedirtti. Bir motosiklet sürücüsü, eğlence amaçlı kullanılan havai fişekleri bir saldırı aracına dönüştürerek korku saçtı.
1 / 6
Sürücünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, havai fişeklerin yol kenarında bekleyen arkadaş grubuna doğru hedef gözetilerek ateşlendiği görüldü. Patlamaların etkisiyle caddede büyük bir panik yaşanırken, hedef alınan gençler can havliyle sağa sola kaçıştı.
2 / 6
O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücü, tepki çekti. Görüntülerin sonunda, yapılan tehlikeli şakadan rahatsız olan bir gencin motosikletliyi yakalamak için peşinden koştuğu görüldü.
3 / 6
4 / 6