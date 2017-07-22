Böyle sapılık görülmedi, erkek kılığına girip tecavüz etti
İngiltere'de kılık değiştiren 27 yaşındaki Gayle Newland adlı kadın, 2 yıl boyunca sevgilisini erkek olduğuna inandırdı.
Sevgilisini erkek olduğuna inandıran ve onunla 2 yıl boyunca protez penisle cinsel ilişkiye giren kadın, gerçeğin ortaya çıkmasından sonra 6 buçuk yıl hapse mahkum edildi
İngiltere'de kılık değiştiren 27 yaşındaki Gayle Newland adlı kadın, 2 yıl boyunca sevgilisini erkek olduğuna inandırdı.
Gayle Newland sevgilisiyle buluşurken protez penis kullanarak ve cinsel ilişki sırasında genç kadının gözlerini bağlayarak kimliğini saklamayı başardı.