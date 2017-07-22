  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Temmuz 2017 16:47

Böyle sapılık görülmedi, erkek kılığına girip tecavüz etti

İngiltere'de kılık değiştiren 27 yaşındaki Gayle Newland adlı kadın, 2 yıl boyunca sevgilisini erkek olduğuna inandırdı.

Böyle sapılık görülmedi, erkek kılığına girip tecavüz etti

Sevgilisini erkek olduğuna inandıran ve onunla 2 yıl boyunca protez penisle cinsel ilişkiye giren kadın, gerçeğin ortaya çıkmasından sonra 6 buçuk yıl hapse mahkum edildi


1/ 6
Böyle sapılık görülmedi, erkek kılığına girip tecavüz etti

İngiltere'de kılık değiştiren 27 yaşındaki Gayle Newland adlı kadın, 2 yıl boyunca sevgilisini erkek olduğuna inandırdı.

2/ 6
Böyle sapılık görülmedi, erkek kılığına girip tecavüz etti

Gayle Newland sevgilisiyle buluşurken protez penis kullanarak ve cinsel ilişki sırasında genç kadının gözlerini bağlayarak kimliğini saklamayı başardı.

3/ 6
Böyle sapılık görülmedi, erkek kılığına girip tecavüz etti

İsmi açıklanmayan kadın, Newland'ın gerçek kimliğini cinsel ilişki sırasında gözlerindeki bağı çözünce fark etti. Cinsel saldırıdan yargılanan Gayle Newland 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM