Böyle vahşet görülmedi: Ellerini arkadan bağlayıp...
Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban'ın suçlu bulduğu insanlara verdikleri ceza kan dondurdu.
Tüm dünya Taliban nedeniyle adeta tırnaklarını yemeye başladı. Afganistan'ın başkenti Kabil'den, Taliban kontrolüne geçtiğinden beri korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.
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Taliban, hırsızlıkla suçladığı insanları katrana bulamaya ve Kabil'de geçit töreni yapılacak kamyonlara bağlamaya başladı ve yağmacıları toplamak için evden eve gidiyor.
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DUVARA DAYAYIP ELLERİNİ ARKALARINDAN BAĞLADILAR
Kendisine 'Kurtuluş Melekleri' diyen grup, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinin ardından Kabil'de çıkan kaos sonrasında şüphelileri silah zoruyla evlerinden sürükleyip duvarlara dayadılar.
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Görüntülerde, yüzü siyah katranla kaplanmış ve bir kamyonun arkasına bağlanmış kişinin araba hırsızı olduğu iddia edildi. İnsanlar elleri arkasından bağlı halde görüldü.
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