Böylesi ancak Türkiye'de olur! Arkeolojik sit alanında skandal görüntü

'HER YERDE BERGAMA ARAMAMAMIZ LAZIM'

Klasik arkeologların bir kazıda mabet, sütun, mermer ve görkem olmasını beklediğini ifade eden Erkanal, şöyle devam etti

"Her yerde bir Bergama aramamamız lazım. Türkiye'de araştırılması ve incelenmesi gereken kültürler çok daha eski olanlardır. Klazomenai de bunlardan birisidir. Kurula resmi bir hava verilmiş. 'Şurası şöyle yapılsın, burası böyle yapılsın' denmiş. 'Bunları yaptıktan sonra dozeri de sokabilirsiniz' gibi bir mantıkla çalışılmış. Ben bu kurulun üyesi olsaydım, buranın birinci derece SİT ilan edilmesini isterdim. Öncelikle bir nekropol alanı olduğu için. Birkaç nekropol alanı daha burada vaktiyle bulundu. O nekropollerden birisinin de yanına inşaat yapıldı. Bana göre bu alan birinci derece SİT alanı olması gereken bir yer. Bir başka arkeoloğa göre, bölge bir yavru Efes Antik Kenti kadar görkemli olmadığı için veya mabet bulunmadığı için üçüncü derece SİT alanı olarak değerlendirilebilir. Klazomenai kenti çok geniş bir alana yayılıyor. Urla'nın herhangi bir yerinde bulunacak bir mezarlık çok büyük önem taşıyor. Bugün bu alandan sadece M.Ö. birinci yüzyıla ait eserler çıkmış olabilir ancak alt tabakalardan nasıl eserler geleceği belli değil. Mezarlıklar asırlar ve yıllar boyu hep aynı yerde yapılır. Bir yer mezarlık alanı olarak seçiliyorsa bir sürü dönemde aynı yere mezarlık inşa edilir. Burasının bir mezarlık olması muhakkak birinci dereceye alınmasını gerektirir. Kuruldaki kişilerin yaklaşımı bilimsel bir yaklaşım değil."