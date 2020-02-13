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  3. 13 Şubat 2020 08:10

Böylesi görülmedi ! Koronavirüste en ölümcül 24 saat

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1368'e yükseldi.

Böylesi görülmedi ! Koronavirüste en ölümcül 24 saat

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

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Böylesi görülmedi ! Koronavirüste en ölümcül 24 saat

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

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Böylesi görülmedi ! Koronavirüste en ölümcül 24 saat

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan ülke geneli koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

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Böylesi görülmedi ! Koronavirüste en ölümcül 24 saat

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

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