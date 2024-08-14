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Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: İHA
Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor - Resim: 1

Yangın saat 11.30 sıralarında Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde ziraat alanında başladı. 

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Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

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Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor - Resim: 3

Bozcaada Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

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Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor - Resim: 4

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten havalanan tüm hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı. 

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