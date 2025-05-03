Bozkırda yeşilin hikayesi: Ata Çiftliği Başkentlileri bekliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Bozkırda Yeşilin Hikayesi’ sloganıyla duyurduğu Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı BAKAP, yeni adıyla ATA Çiftliği Başkentlileri bekliyor.
ABB’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yapan Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’ndeki dev yeşil alan, bahar aylarının da etkisini yavaş yavaş göstermeye başlamasıyla birlikte Başkentlilerin doğayla iç içe bir gün geçirmek için tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.
3,5 milyon metrekarelik alana kurulan tarım kampüsü ve rekreasyon alanının ATA Çiftliği adını almasının ardından ilk misafirleri de ABB’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlediği 23 Nisan Şenlikleri’ne katılan Başkentli minikler ve aileleri oldu.
23 Nisan haftasında ATA Çiftliği’ne 5 bin araçla yaklaşık 35 bin vatandaş giriş yaptı.
Binlerce vatandaşı ağırlama kapasitesi olan ATA Çiftliği; 3,5 milyon metrekarelik bir alana kuruldu.