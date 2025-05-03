Bozkırda yeşilin hikayesi: Ata Çiftliği Başkentlileri bekliyor

3,5 milyon metrekarelik alana kurulan tarım kampüsü ve rekreasyon alanının ATA Çiftliği adını almasının ardından ilk misafirleri de ABB’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlediği 23 Nisan Şenlikleri’ne katılan Başkentli minikler ve aileleri oldu.