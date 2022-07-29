Brent petrol günler sonra 107 dolar seviyesinde seyrediyor
Brent petrol, Fed’den aldığı destek ve arzdaki sıkılaşma işaretlerinden sonra yeniden 107 dolar seviyesinde seyrediyor..
Petrol piyasası ABD’den gelen resesyon verilerine rağmen yüksek fiyatlarını korumayı başardı. Ekonomik durgunlaşma endişelerine karşı arz ortamındaki sıkılaşmayı değerlendiren yatırımcılar, petrol fiyatlarını primlendirdi.
Haftanın son işlem gününde Brent petrol ve ABD Batı Teksas Türü (WTI) ham petrolü üst üste ikinci kazanç haftasına hazırlanıyor.
PETROLDE ARTIŞ HAFTASI
Brent petrol 107 doların üzerinde iken WTI ham petrol 97 dolara yakın işlem görüyor. Hafta boyunca ABD ham petrolü yüzde 2'yi, Brent petrol ise yüzde 3'ü aşan artış görüldü.
KRİTİK OPEC TOPLANTISI HAFTAYA
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile müttefiklerinden oluşan OPEC+, gelecek hafta petrol arzı gündemiyle toplanacak. Toplantıda Eylül ayı için ABD'nin artırma talebine rağmen arzın sabit tutulması değerlendirilecek.