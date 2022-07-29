Brent petrol günler sonra 107 dolar seviyesinde seyrediyor

KRİTİK OPEC TOPLANTISI HAFTAYA



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile müttefiklerinden oluşan OPEC+, gelecek hafta petrol arzı gündemiyle toplanacak. Toplantıda Eylül ayı için ABD'nin artırma talebine rağmen arzın sabit tutulması değerlendirilecek.