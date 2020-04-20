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  3. 20 Nisan 2020 15:12

Brezilya Devlet Başkanı koronavirüs protestosunda

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara, koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı. Koronavirüsü ciddiye almayan Bolsonara'nın sürekli öksürmesi dikkat çekti

Brezilya Devlet Başkanı koronavirüs protestosunda

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı.

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Brezilya Devlet Başkanı koronavirüs protestosunda

Korona virüsü ciddiye almayan ve "küçük bir grip" olduğunu ifade eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da korona virüs nedeniyle eyalet valileri tarafından uygulanan karantinanın kaldırılmasını talep eden protestocular tarafından düzenlenen gösteriye katıldı.

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Brezilya Devlet Başkanı koronavirüs protestosunda

Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.

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Brezilya Devlet Başkanı koronavirüs protestosunda

Askeri müdahale çağrısı
Orduyu korona virüs pandemisine karşı alınan önlemlere karşı müdahale etmeye çağıran yaklaşık 600 protestocu, Ordu Karargahının önünde toplanarak ülkede karantina önlemlerine destek veren Brezilya Ulusal Kongresi'ne askeri müdahale talebinde bulundu.

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