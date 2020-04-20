Brezilya Devlet Başkanı koronavirüs protestosunda
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara, koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı. Koronavirüsü ciddiye almayan Bolsonara'nın sürekli öksürmesi dikkat çekti
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı.
Korona virüsü ciddiye almayan ve "küçük bir grip" olduğunu ifade eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da korona virüs nedeniyle eyalet valileri tarafından uygulanan karantinanın kaldırılmasını talep eden protestocular tarafından düzenlenen gösteriye katıldı.
Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.