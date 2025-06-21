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Brezilya'da alev alan sıcak hava balonu düştü: 8 ölü var

Brezilya'da havada alev alan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Korkunç facia saniye saniye kameralara yansıdı...

Kaynak: İHA
Brezilya'da alev alan sıcak hava balonu düştü: 8 ölü var - Resim: 1

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Praia Grande'de 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu havada alev alarak düştü.

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Brezilya'da alev alan sıcak hava balonu düştü: 8 ölü var - Resim: 2

Bölgeye Eyalet Valisi Jorginho Mello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kurtarıldığını aktardı.

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Brezilya'da alev alan sıcak hava balonu düştü: 8 ölü var - Resim: 3

Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, diğerlerinin arandığını belirtti.

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Brezilya'da alev alan sıcak hava balonu düştü: 8 ölü var - Resim: 4
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