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  3. 26 Nisan 2017 12:48

Brezilya'da yerliler ve polis karşı karşıya

Parlamentoya yürüyen kabile üyeleri polisle çatıştı, biber gazına karşılık ok atarak yanıt verdi.

Brezilya'da yerliler ve polis karşı karşıya

Parlamentoya yürüyen kabile üyeleri polisle çatıştı, biber gazına karşılık ok atarak yanıt verdi.

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Brezilya'da yerliler ve polis karşı karşıya

Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bir araya gelen yerli kabilelere mensup binlerce kişi, arazilerinin büyük çiftçilerce gasp edildiği gerekçesi ile protesto gösteri düzenledi.

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Brezilya'da yerliler ve polis karşı karşıya

Parlamentoya yürüyen eylemciler, milletvekillerinin bu hafta gündeme alacağı ihtilaflı araziler kanunu öncesi seslerini duyurmaya çalıştı.

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Brezilya'da yerliler ve polis karşı karşıya

Sırtlarında tabutlar taşıyan protestocular, daha önce toprak meselesi yüzünden öldürülen kabile üyelerinin yaşadığı sonu yaşamak istemediğini dile getirdi.

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