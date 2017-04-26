Brezilya'da yerliler ve polis karşı karşıya
Parlamentoya yürüyen kabile üyeleri polisle çatıştı, biber gazına karşılık ok atarak yanıt verdi.
Parlamentoya yürüyen kabile üyeleri polisle çatıştı, biber gazına karşılık ok atarak yanıt verdi.
Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bir araya gelen yerli kabilelere mensup binlerce kişi, arazilerinin büyük çiftçilerce gasp edildiği gerekçesi ile protesto gösteri düzenledi.
Parlamentoya yürüyen eylemciler, milletvekillerinin bu hafta gündeme alacağı ihtilaflı araziler kanunu öncesi seslerini duyurmaya çalıştı.