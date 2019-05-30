Brezilyalı ''Hulk'' sosyal medyayı salladı
Brezilyalı vücut geliştirme sporcusu Valdir Segato, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla tartışma yarattı. Yıllardır vücuduna sintol enjekte ettiren Segato, doktoların uyarısına rağmen vazgeçmiyor.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 48 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Valdir Segato, sosyal medya hesabından sık sık vücudunun fotoğraflarını paylaşıyor.
Sıra dışı görünümüyle sosyal medyada fenomen haline gelen Valdir Segato'nun bisepsleri yaklaşık 60 cm kalınlığında.
Vücuduna yağ bazlı içerik olan sintol enjekte ettiren Valdir Segato, doktorlar tarafından sık sık ölüm riski konusunda uyarılıyor.