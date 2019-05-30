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  3. 30 Mayıs 2019 08:14

Brezilyalı ''Hulk'' sosyal medyayı salladı

Brezilyalı vücut geliştirme sporcusu Valdir Segato, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla tartışma yarattı. Yıllardır vücuduna sintol enjekte ettiren Segato, doktoların uyarısına rağmen vazgeçmiyor.

Brezilyalı ''Hulk'' sosyal medyayı salladı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 48 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Valdir Segato, sosyal medya hesabından sık sık vücudunun fotoğraflarını paylaşıyor.

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Brezilyalı ''Hulk'' sosyal medyayı salladı

Sıra dışı görünümüyle sosyal medyada fenomen haline gelen Valdir Segato'nun bisepsleri yaklaşık 60 cm kalınlığında.

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Brezilyalı ''Hulk'' sosyal medyayı salladı

Vücuduna yağ bazlı içerik olan sintol enjekte ettiren Valdir Segato, doktorlar tarafından sık sık ölüm riski konusunda uyarılıyor.

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Brezilyalı ''Hulk'' sosyal medyayı salladı

Doktorların uyarısına rağmen Valdir Segato vücuduna sintol enjekte ettirme tutkusundan bir türlü vazgeçmiyor.

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