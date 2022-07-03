Bu 3 güne dikkat: Meteoroloji’den uyarı geldi: İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.