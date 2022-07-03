Bu 3 güne dikkat: Meteoroloji’den uyarı geldi: İşte hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmine göre sıcaklıklarda hissedilir seviyede artış yaşanacak.
Hava durumu ile ilgili son dakika uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre yurdun büyük kesiminde açık havanın görülmesi beklenirken, bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI GELDİ
Hava forum sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiler ise tedirgin etti. Yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kritik Uyarı: Pazar, Pazartesi ve Salı günleri Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecelere dayanıyor. Hava adeta yanacak. Rüzgar kuvvetli. Orman yangını ve yayılması için şartlar çok tehlikeli seviyede. Tedbirli ve dikkatli olmalıyız. 3 gün çok önemli!
SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ GÖRECEK
Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Şanlıurfa için hava durumu tahmini ise 41 derece olarak gösteriliyor. Antalya'da sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'de hava sıcaklığı 38 derecelere ulaşacak. Ankara'da ise sıcaklıklar 28 derece civarında olacak.