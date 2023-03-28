Bu acının tarifi yok... Enkaz başında nöbete devam ediyorlar

Yaşanan depremin korkutucu ve bir o kadar da üzücü olduğunu dile getiren Altun, “Biz burada nerden baksak 15-16 yıllık bir anımız vardı ve bugün de o anılarımızı andık. Deprem anında ailemle birlikteydim ve hayat üçgeni oluşturduk sonrasında da sağ salim indik evden. Ailem burada hiç gözümün önünden ayırmıyorum. Ailesini kaybedenlere Allah sabır versin çünkü o daha zor. Maldan mülkten ziyade ailemizin yanımızda olması daha önemli. Böyle bir şey olacağı aklımıza gelmezdi, yoksa güzel şekilde yaşıyorduk. Ramazan Ayı’nda esinti bol oluyor diye buraya gelir otururduk” diye konuştu.