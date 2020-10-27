Bu acıya yürek dayanmaz! Ermenistan'ın saldırısında kızını kaybetti
Ermenistan'ın misket bomba saldırısında can veren Aysu İskenderova'nın babası Rövşen İskenderov yarın kızını toprağa verecek.
Acılı baba, AA muhabirine, Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırısında Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyündeki evine düşen misket bombası ve hayatını kaybeden kızı Aysu hakkında konuştu.
Saldırı sırasında çalıştığını belirten İskenderov, "Ben işteydim. Traktör sürüyordum. Birden patlama sesi geldi. Saldırı sırasında 3 kız çocuğum da bahçedeydi. Aysu'nun ağır bir şekilde yaralandığını gördüm." dedi.
İskenderov, 7 yaşındaki Aysu'nun ağır yaralandığını ve 3 yaşındaki Tahire'nin de bacağına şarapnel parçası isabet ettiğini aktardı.