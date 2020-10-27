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  3. 27 Ekim 2020 22:10

Bu acıya yürek dayanmaz! Ermenistan'ın saldırısında kızını kaybetti

Ermenistan'ın misket bomba saldırısında can veren Aysu İskenderova'nın babası Rövşen İskenderov yarın kızını toprağa verecek.

Bu acıya yürek dayanmaz! Ermenistan'ın saldırısında kızını kaybetti

Acılı baba, AA muhabirine, Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırısında Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyündeki evine düşen misket bombası ve hayatını kaybeden kızı Aysu hakkında konuştu.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Ermenistan'ın saldırısında kızını kaybetti

Saldırı sırasında çalıştığını belirten İskenderov, "Ben işteydim. Traktör sürüyordum. Birden patlama sesi geldi. Saldırı sırasında 3 kız çocuğum da bahçedeydi. Aysu'nun ağır bir şekilde yaralandığını gördüm." dedi.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Ermenistan'ın saldırısında kızını kaybetti

İskenderov, 7 yaşındaki Aysu'nun ağır yaralandığını ve 3 yaşındaki Tahire'nin de bacağına şarapnel parçası isabet ettiğini aktardı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Ermenistan'ın saldırısında kızını kaybetti

Kızlarının canını kurtarmak için Berde kentindeki hastaneye doğru yola çıktığını belirten İskenderov, "Aysu'yu yolda kaybettim. Belki biraz erken yetişseydim bugün hayatta olabilirdi. Ancak yarası çok ağırdı." diye konuştu.

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