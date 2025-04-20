Bu altın başka altın: Yastık altı için değil, yemek için!

24 ayar saf altın kullanılıyor

Altın tozu yaparken 24 ayar altın dışında hiçbir katkı maddesi kullanmadığını kaydeden Ekrem Filiz, "Ürünümüzü en az 1 gram olarak satıyoruz. Madenin formunu değiştirerek suda eriyebilir bir toz haline getiriyoruz. Herhangi bir renklendirici ve tatlandırıcı kullanmadık. 24 ayar 1 gram halinin güncel fiyatı 4 bin 500 lira fakat altın kurunda meydana gelen değişiklik, ürünün fiyatını da etkiliyor. Suyla karıştırılıp günde 5 damla olarak tüketildiğinde 20 gün kadar kullanılabiliyor. Dileyenler ise yemeklerine veya tatlılarına karıştırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez bir onay aldık. Altın dünyanın en kaliteli minerallerinden oluşan bir metaldir. Yani bir kuyumcu olarak şunu söylemek istiyorum, altının mücevher olmasından daha önemli özellikleri var, bunları bilmek gerekiyor" şeklinde konuştu.