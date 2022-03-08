Bu altın fiyatı tahmini olay olur! Altında korktuğumuz başımıza geliyor
Altın fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve enflasyon endişeleriyle son 18 ayın zirvesinde seyrederken, korkutan tahminler peş peşe geldi.
Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiği gözlenirken, halihazırda yüksek seviyelerde bulunan enflasyonda enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde artan yukarı yönlü baskı gündemin odağındaki yerini koruyor. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.
Yüksek emtia fiyatlarının enflasyonu küresel olarak yükselteceği endişeleri karşısında yatırımcılar altına yöneldi ve uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bugün 11 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2020 dolar/ons seviyesinin üzerini gördü.
BOJ Başkanı Kuroda'nın maliyetlerin yükselttiği enflasyon karşısında para politikasını sıkılaştırmanın uygun olmayacağı ifadeleri de yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu.
2020,97 dolar/ons seviyesini gören spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,67 artışla 2010 dolar/ons seviyesinde. Ons fiyatındaki artışın yanında dolar/TL'de de yükseliş yaşanması sebebiyle gram altın yüzde 2’ye yakın yükselerek 941 lirayı gördü.