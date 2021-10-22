Bu araştırma ortalığı karıştıracak: Koronavirüs cinsiyeti de etkiliyor!
ABD'de yer alan Massachusetts Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan yeni bir araştırma şaşkınlık yarattı.
Araştırma hamile bir kadına koronavirüs bulaştığında, fetüsün cinsiyetinin bağışıklık sistemini etkileyebileceğini ortaya çıkardı.
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68 anne adayının dahil edildiği araştırmalarda koronavirüs bulaşan hamilelerde, erkek plasentaların, kadın plasentalarına kıyasla artan bağışıklık aktivitesi ile ilişkili belirli gen ve proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.
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Proteinlerin önemli ölçüde daha yüksek seviyelerine sahip olduğunu buldu.
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Boston’daki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi’nde araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Andrea Edlow, erkek fetüslerin, artan bağışıklık aktiviteleri sayesinde koronavirüs enfeksiyonuna karşı daha iyi koruma sağlayabildiklerini açıkladı.
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