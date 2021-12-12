Bu baklavanın kilosu tam 2,5 milyon TL

"Kahramanmaraş bir kuyumcu şehri ve altın işlenen ve üreten bir kent" diyen Nalçacı, "Bu tepsiler kuyumcu kentte yapıldı. Bize böyle bir talep geldi. Biz hem kuyumculuğu hem de komşu illerimiz kadar tatlıcılığı göstermek istedik. İyi tatlı, çok şerbetli olacak diye bir şey yok” diye konuştu.