Bu belirtilere dikkat! Kalp krizi sanıp acile koşuyorlar

Göğüste sol kola doğru yayılan ağrı, terleme, boyun ve sırt ağrısı sonrası kalp krizi şüphesi ile hastaneye başvuran hasta sayısında son dönemde bir artış olduğunu belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Ermiş, kırık kalp sendromuna dikkat çekti. Hastalığın belirtilerinin kalp kriziyle karıştırıldığını anlatan Doç. Dr. Emrah Ermiş, “Kalplerin mecazi olarak kırıldığı doğru ancak bilimsel olarak da kırılıyor. Kırık kalp sendromunda kişi tıpkı kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder ve bu şikâyetlerle bize başvurur. Tipik bir göğüs ağrısı, sol kola yayılan bir ağrı, terleme, boyun ve sırt ağrısı kişiye eşlik eder. Tansiyon düşüklüğü ve bulantı şikayetleri de görülebilir, yani bir kalp krizi gibi başvururlar. Anjiyografide gördüğümüz ise hastaların damarlarının normal, koroner arterlerin açık olması durumudur” dedi.