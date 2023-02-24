Bu binalar tehlike saçıyor! Uzmanlardan ''yumuşak kat'' uyarısı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Megakentte yaşayanlar binalarının depreme dayanıklı olup olamadığını merak ederken, uzmanlar ''yumuşak kat'' tehlikesine dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce canımızı kaybettik. Uzmanlar İstanbul için tek tek uyarı yaparken, vatandaşlar binalarının dayanıklılığını merak ediyor.
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Binaların sağlamlığı ile ilgili olarak en çok kolonlar öne çıkmıştı. Şimdi de tehlikenin yeni adı yumuşak kat oldu.
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1999 Ağustos depreminde 250'yi aşkın insanın öldüğü Avcılar, en riskli bölge. Aynı şekilde Bakırköy, Yeşilköy, Bahçelievler, Esenyurt, Küçükçekmece gibi yerler de sıkıntılı...
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Bina yapıldıktan sonra kolonların kaldırılması, duvarın kaldırılması çok büyük sıkıntıya yol açabiliyor.
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