Bu büyüleyen görüntüler Afrika'dan değil, İstanbul'dan!
Büyükçekmece Gölü üzerindeki flamingoların beslenmek için ayaklarını bir ritme uyduruyor gibi senkron bir şekilde hareket ettirmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Kış mevsimine rağmen halen göç etmeyen kuşların uçarken çekilen görüntüleri belgeselleri aratmadı.
Mimar Sinan ile Büyükçekmece arasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresinde pembe renkleri ile hemen dikkatleri üzerine çeken flamingolar, kartpostallık kareler oluşturdu.
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Büyükçekmece Gölü üzerinde 2 yıl önce ilk kez görüntülenen flamingolar yeniden kış mevsiminde görüntülendi.
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Genelde sürü haline hareket eden kuşlar sığ sularda besleniyor. Tabandaki yosun ve diğer besinleri yemek için ayaklarını bir ritme uyduruyor gibi senkron bir şekilde hareket ettirmeleri renkli görüntüler oluşturdu.
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Uçarken görüntülenen flamingolar daha koyu renkte olan pembe kanatları ile eşsiz manzaralar oluşturdu.
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